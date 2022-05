Waqtiga Xilwareejinta Madaxweynaha oo Lagu Dhawaaqay

Guddiga Qabanqaabada ayaa go’aamiyey in Munaasabadda Xil-wareejintu ay dhacdo maalinta isniinta ah oo ku beegan 23 bishan May, iyada oo ay Madaxtooyada Qaranka ka dhacayso munaasabad ballaaran oo ay xilka kula kala wareegayaan Madaxweynahii 9-aad ee Farmaajo iyo Madaxweynaba 10-aad Xasan Sheekh Maxamuud.

