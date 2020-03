Waraaradda Caafimaadka oo War Ka Soo Saartay Muwaadiniinta Dalka Imaanayo Ka Dib Fasixii Duulimaadyada

Wasaaradda Caafimaadka & Daryeelka Bulshada iyada oo tixraacaysa war-saxaafadeedkii ka soo baxay Wasaaradda Gaadiidka & Duulista Hawada ee Dowladda Federaalka Soomaaliya 21/03/2020 oo lagu fasaxayay diyaaradaha dalka soo galaya muddo 2 maalmood ah, waxa ay ogeysiinaysaa dhammaan muwaadiniinta imanaya dalka in ay raacaan kuna dhaqmaan tallooyinkaan soo socda:

Dhammaan muwaadiniinta ka imaanaya wadamada uu xanuunku aadka ugu faafay ee ka mid ah liiska hoose ay

gali doonaan karantiil mudo 14 beri ah oo kabilaabanaysa maalinta ay yimaadaan:

1. Shiinaha

2. Yurub

3. Maraykanka

4. Koonfurta Kuuriya

5. Australia

6. Canada

7. Turkiga

8. Pakistan

9. Masar

10. Hindiya

11. Imaaradka Carabta

12. Malaysia

13. Sacuudiga

14. Koonfur Afrika

T. Waxa ay Wasaaradda Caafimaadka faraysaa

muwaadiniinta ka imaanaya wadamada ka baxsan kuwa

kor ku xusan in ay mudo 14 beri ah:

• Xaafadahooda joogaan si ay uga fogaadaan tagista

meelaha lagu badanyahay.

• Inay ka fogaadaan qoyska intiisa kale oo goob ay

kaligood ku yihin guriga dhexdiisa ka joogaan.

• Waa in ay wax ku cunaan ama ku cabaan weel u gaar

ah.

• Waa in ay ka taxadaraan nadaafada suuliga iyo agabka

kale oo ay qoysku wada isticmaalaan

• Hadii ay isku arkaan calaamadahan ay ka midka yihiin

qandhada, qufaca iyo neef-qabashada waa in ay soo

wacaan 449 si loo caawiyo

J. Waxa ay Wasaaradda Caafimaadka ku adkaynaysaa

muwaadiniinta imaanaya in ay ku dhaqmaan ayna

fuliyaan awaamiirta iyo tallooyinka kor ku xusan.

