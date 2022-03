Warbixin: Laftagareen Ficilkiisa iyo fahankiisa oo isburinaya!!

Laftagareen oo arrintaas ka hadlay waxaa uu yiri “Koofur Galbeed iyo guddigeeda waxaa ay sameeyeen ay dadka Soomaaliyeed oo dhan uga horreeyaan, haddii dadka Soomaaliyeed isma sheegaane innaga ayaa is sheegeyna. Marka ugu horreyso waxaan aheyn State-kii ugu horreeyey ee dhaqangeliyey heshiiskii September 17, oo baqdinta badan laga qabay, oo ahaa labo deegaan doorasho la qabto” Laftagareen waxaa uu qariyey in musharraxiinta xildhibaannada, odeyaasha iyo ergadaba ay ku tageen diyaarado iyo doomo, cabsi weyna ay jirtay.

Madaxweynaha Koofur Galbeed ayaa ku faanay in ay noqdeen kuwii ugu horreeyey ee fuliyey in wax lagu doorto labo deegaan doorasho, oo aanu u baahan Haramcad iyo ciidan kale oo ay ku filnaadeen.