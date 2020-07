Warbixin:-Maxkamadda Gobolka Banaadir Oo Laashey Ishor Istaaggii Qareennada Cabdicasiis Axmed Gurbiye

Maxkamadda gobolka Banaadir ee qaadeysa dacwada tifaftiraha guud ee Goobjoog Cabdicasis Gurbiye ayaa fadhigeeda maanta waxaa ay ka jawaabtay ishor istaaggii qareennada weriyaha ay sameeyeen talaadadii hore.

Garsooraha Maxkamada gobolka Banaadir ayaa sheegay in aysan caddeyn Cidda soo eedeysay Wariyaha, islamarkaana looga baahan yahay xeer ilaalinta in ay soo caddeeyaan.

“Maxkamadda marka ay aragtay qodobada 105, 106, 71 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, qodobka 18aad iyo 109aad c, ee dastuurka KMG ah, qodobka 5aad xarafka Kh ee xeerka saxafadda iyo qodobka 19aad waxaa u cadaatay ‘’ Sidaas waxa sheegay Garsoorka Kiiska Gurbiye Maxamuud Yaasiin.

Mid ka mid ah Qareenada u doodaya Cabdicasiis Gurbiye oo uu ka mid yahay Daahir Carab ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan go’aanka Maxkamadda isagoo xusay in Maxkamaddu waxna ay ka tagtay waxna ay ogolaatay.

“Waxaan soo dhaweynaynaa go’aanka Maxkamadda ay gaartay , waxan rajeynaynaa in kiiska Cabdicasiis Gurbiye ay u qaado hab waafaqsan Cadaaladda’’ ayuu saxaafadda u sheegay Abukaate Daahir Carab.

Xogyaha SJS Cabdalla Axmed Muumin oo isagana saxaafadda la hadlay ayaa ku eedeyay xafiiska Warfaafinta Madaxtooyada in ay sameynayaan wax kasta oo lidi ku noqon kara kiiska Gurbiye.

“ Waxaan ugu baaqayaa Madaxweynaha Dowladda Federaalka in uusan ogolaan oo iska fogeeyo dacwadan oo sharaf dil ku noqon karta xafiiskiisa , waxaa inoo muuqda in arintan ay tahay ila meerayso ”ayuu yiri Cabdalla Axmed Muumin.

Guddoomiyaha Ururka FESOJ Maxamed Cabduqaadir Abaadir ayaa isagana sheegay in muhiim ay tahay in Dowladda Federaalka ay qaado talaabo kasta oo lagu badbaadinayo badqabka suxufiga isagoo sheegay in kiiska Cabdicasiis Gurbiye noqdo mid cadaalada la waafajiyo.

“ Cabdicasiis Gurbiye waxa uu xoriyad la’aan uu yahay ku-dhawaad seddax bil ilaa iyo hada ma jirto wax cadaalad uu helay sidaas darteeda lama aqbali karo in intaan ka badan ay sii socoto dacwadda Gurbiye”ayuu u sheegay warfidiyeenka u sheegay Abaadir Cabdiqaadir Cilmi oo ah guddoomiyaha FESOJ.

Agaasimaha Goobjoog Media Group Xasan Maxamuud Maxamed ayaa nasiib darro ku tilmaamay in la doonayo in la marin habaabiyo kiiska Weriyaha , isagoo carabka ku dhuftay in Dowladda ay ogolaato xoriyadda hadalka.

“Muddo Seddax bil ah ma naqaano Weriye Gurbiye waxa loo haysto iyo cida haysata , waxaana inoo muuqata iska daba-wareeg iyo marin habaabibta kiiskan ”sidaa waxa sheegay Agaasimaha Goobjoog Xasan Maxamuud.

14-kii Bishii April , Cabdicasiis waxaa loogu yeeray saldhigga degmada Hodan waana la xiray afar maalmood ka dib markii uu dhaleeceyay dowladda Soomaaliya gaar ahaan Madaxtooyadda qaabka ay ula tacaashay Cudurka Corona virus Warbixin uu kusoo daabacay bartiisa Facebook.

Halkan Sidoo Kale Ka Waado Warbixin Faah Faahsan Oo Ku Saabsan Kiiska Gurbiye

Goobjoog News