Wasaaradda Arrimaha Diinta : Qofkii Xajka Aadayo $5,230 dolar Ayaa Laga Rabaa

Wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in dadka laga qaadayo lacag dhan $480 dolar, oo lagu sheegay in lagu qabanayo wax ay ugu yeereen kharashaadka kale, oo ay kamid yihiin caafimaadka.

Kharashaadkaan ayaa loo kala qaybiyay in $3,250 dolar loogu talagay in ay leedahay boqortooyada sacuudiga, $1,500 dolar oo kamid ah lacagtana ay tahay tikidhada diyaaradda.