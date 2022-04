Wasaaradda Owqaafta Soomaaliya oo Shaacisay Bilashada Bisha Ramadaan

Sedex qof oo kula sugan gobolka Banaadir iyo Shabeellada hoose ayey sheegtay wasaaraddu in ay arkeen bisha iyagoo bixiyey tilmaamo isku mid ah, waxaana wasaaraddu ay intaas ku dartay in barri ay tahay maalin soon ah.

Wasaaradda Owqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federalka ah ee Soomalaiya ayaa caawa shaacisay in barri ay tahay maalinta koowaad ee bisha barakaysan , kadib markii wasaaraddu sheegtay in laga arkay gudaha dalka.