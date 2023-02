Dowladda Soomaaliya oo Shaacisay Khasaaraha Weerarkii Ka Dhacay Degmada Cabdicasiis

Warsaxaafadeedka kasoo baxay dowladda ayaa sidoo kale lagu shaaciyay in ciidanka ammanka intii uu socday howlgalka ay soo badbaadiyeen tiro dadka oo ku xanibnaa guriga la weeraray iyo sidoo kale kuwa deris la ah, mas’uuliyadda weerarkaan ayaa waxaa sheegatay dagaalamayaasha Al-shabaab in ay ka dambeeyeen weerarka lagu qaaday hoyga sarkaal Dhageey.

