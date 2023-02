Wasaiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada Dowladda Soomaaliya oo Iscasilay

Maxamed Cali Cumar (Caano–nuug) Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada Xukuumadda Federalk ayaa sheegay in shaqadii uu u haayay Xukuumadda iska casilay, isaga oo sheegay in ay sabab u tahay kadib markii uu dhacay isfahamwaa dhexmaray wasiirka iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa.

