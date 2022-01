Kulanka ayaa dood dheer kadib xukuumadda ay u coodeysay in cod gacan taag ah looga noqdo go’aankii Xukuumaddii Kheyre ay liiska argagixisada ugu dartay ururka ONLF. Go’aanka oo helay cod aqlabiyad ah ayaa waxaa ka hor yimid laba kamid ah wasiirada xukuumadda ra’iisul wasaare Rooble .

Wasiirka Maaliyadda xukuumadda ra’iisul wasaare Rooble ayaa si cad uga hor yimid go’anka dowladda ay kaga noqoneyso ONLF in lagaga saaro liiska argagixisada.

Bayle ayaana noqday wasiirka keliya ee diiday in go’aanka in laga noqdo, Beyle ayaana kamid ahaa wasiiradii u codeyay in liiska argagixisada lagu daro ONLF xukuumaddii Xasan Cali Kheyre.

Dhinaca kale wasiirka dhalinyarada iyo isboortiska Xamsa Saciid Xamsa ayaa isna noday wasiirka keliya ee ka aamusay go’aankan.

Xamsa ayaa horay uga tirsaneyn xukuumaddii Kheyre ee ansixisay in liiska argagixisada lagu daro ONLF balse hadda waxa uu ku fadhiyaa kursiga Wasiiraddii hore ee caafimaadka ee Maryan Qaasim, taas oo aheyd wasiirka keliya ee 2017 diiidday in ONLF lagu daro liiska argagixisada.