Wasiirka Amniga oo Guddoomiyay Shirka Todobaadlaha ah ee Hey’adda Socdaalka

Ugu dambeyna, Wasiirka Wasaaradda Amniga Md MAxamed Sheekh Cali (Doodisho), oo shirka soo xiray, ayaa saraakiisha HSJ kula dardaarmay ilaalinta sirta hey’adda iyo tayaynta adeegyada ay bixiso, iyo sidoo kale in la xoojiyo wada shaqeynta hey’adda dhexdeeda iyo hey’adaha kale ee ay shaqo wadaaga yihiin taas oo uu sheegay Wasiirku iney horseedi karta horumar iyo in horey loo socdo.

Wasiirka, oo xusay in dhawaan la meelmariyay Sharciyada Dhismaha Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda iyo sharciga Socdaalka, ayaa timaamay muhiimadda ay leeyihiin in si rasmi ah loo dhaqangeliyo Shuruucda la meelmariyay iyo Sidoo kale in la soo saaro xeerarkii lagu dhaqi lahaa shuruucdaas.