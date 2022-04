Wasiirka amniga xukuumadda federalka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa amray in dib loo furo Terminal-ka Garoonka Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho, waxaana lagu sheegay qoraal kasoo baxay wasiirka in laga salgaaray sababihii keenay in la xiro Tarminalka, maadaama laga fuliyo adeegyo muhiim u ah garoonka.

