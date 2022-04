Wasiirka Batroolka Oo Saaka Hortagaya Xeer Ilaalinta

9. Ma jiraa lacag uu isaga ka helay arrinkan? Wasiir Cabdirashiid waa in la weydiiyo lacagaha kala duwan ee heshiiska ku hareereysan, ma jiraa wax faa’ido shakhsi ah, maxaa dalka kasoo galaya? Arrimahaas waa in wax laga weydiiyo.

5 . Hadalka wasiirka ee ah, waxaa ila ogaa madaxweyne Farmaajo, maxaa caddeymo ah oo uu hayaa? Wasiir Cabdirashiid waxaa uu sheegay in saxiixa uu la ogaa madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullahi Farmaajo, qaab noocee ah ayuu u ogaa, ma hadal ayuu hayaa mise qoraal, waa in la weydiiyo inuu soo bandhigo caddeymo!