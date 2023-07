Wasiirka Gaashaandhigga oo Muqdisho Ka Sagootiyay Guuto Ciidanka Xoogga Ka Tirsan

Wasiirka Gaashaandhigga ayaa sidoo kale ku dheraaday sida ay dowladda kaga go’an tahay dagaalka Al-shabaab iyo in dalka laga saaro, waxaana uu ka dhawaajiyay in la bilaabayo wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah Al-shabaab oo wajigii koowaad deegaanno badan looga saaray.

“Waxa aad heysataan ee Gadiidka iyo hubka waa Hanti qaran,suurgal ma ahan in aad dayacdid oo inta khawaarij ay qaadato dib shacbka ugu dhibateeyso,gobonimadeenno waa haaf inta ay khawaarj dalka nala joogto adduunkana noo aqoonsanyahay in aan dhameystirneen” ayuu yiri Wasiirka oo la hadlay ciidanka.

Wasiirka ayaa ciidamada kula dardaarmay dar-dargalinta howlgallada ka dhanka ah Al-shabaab ,isagoo u sheegay in dagaalka ay ku jiraan uu lamid yahay kii Gumeeysiga la isaga dul qaaday,inta howlgalka ay wadaan ayuu ciidamada faray in Bulshada ay kula dhaqmaan si wanaagsan oo ay u dhimriyaan.