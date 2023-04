Weerar Lagu Qaaday Deegaanka Masagawaa ee Gobolka Gaduud

Dowladda ayaa sheegtay in ciidanka xoogga ay ku guuleysteen in ay iska caabiyaan weerar lagu saoo qaaday sida lagu sheegay qoraal ay baahisay warbaahinta ku hadasha afka dowladda, deegaanka ayaa waxaa gaaray gurmadyo kala yimid degmooyinka Ceeldheer iyo Ruunnirgood.

You may also like