Dagaal Xooggan oo Markale Ka Qarxay Laascaano iyo Wararkii Ugu Dambeeyay

Magaalada Laascaanood ayaa sedexdii maalin ee ugu dambeysay waxaa dagaalka ka socda uu ahaa midkii ugu adkaa ee dhex mara dhinacyad, waxaana jirta in Ciidanka Somaliland ay isaga baxeen xeryo dhowr ah oo ay horay u joogeen sida Guulwade iyo Saldhigga Tukaraq oo ay ku sheegeen in looga baxay xeelad dhanka dagaalka ah.

Dagaalka ayaa waxaa la sheegayaa in ciimada Milatariga Somaliland ay soo qaadeen sida ay sheegayaan wararku, kuwaas oo doonaya in ay dib u qabsadaan goobo shalay lagala wareegay, waxaana sii kordhaya khasaaraha dadka Rayidka, maadaama goobaha lagu dagaalamayo ay yihiin dhulka Miyiga ah ee duleedka Laascaanood.