Xafiiska Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka ayaa baaris ku haya shirkado lagu tuhmayo in ay sameeyaan documents been abuur ah si ay uga qeyb galaan Tartanka adeegga Xajka, oo sanad waliba ay qabato wasaaradda Awqaafta iyo arrimaha diinta, magacyada shirkadahaan ayaa waxaa hore u gudbiyay Wasiirka Awqaafta iyo arimaha Diinta.

You may also like