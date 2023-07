Xafiiska Xeer ilaaliyaha Qaranka oo Ka Warbixiyay Baaris Lagu Sameeyay Xubnood Musuq Lagu Eedeeyay

Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka ayaa saddaxdii bil ee la soo dhaafay ku guuleystay in uu Baaris ku sameeyo afartan ruux oo ku eeddeysan in ay ku kaceen falal isugu jira Musuq-maasuq, xatooyo xoolo dadweyne, ku tagrifal awoodeed iyo dayacaad masuuliyadeed, sida ah Warbaahinta Qaranka ogaatay.

