Madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ku baaqay in la dajiyo xaaladda magaalada guriceel.

Xasan ayaa sheegay in loo baahan yahay in si degdeg ah loogu baahan yahay in la joojiyo dagaalka maalintii labaad ka socdo magaalada Guriceel.

BAAQ NABADEED: Xaaladda Galmudug