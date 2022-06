Xasuuq Lagu Dilay 200 Qof Ka Badan oo Ka Dhacay Itoobiya

Dadka deegaanka ayaa sheegay in rabsahadahaan oo isirka ku saleysan ay sababeen in xabaasha la dhigo dad fara badan oo dega galbeedka Itoobiya.

Rabshado isir ku saleysan oo ka dhacay galbeedka dalka Itoobiya ayaa lagu soo waramaya in ay ku dhinteen in kabadan 250 qof, kuwaas oo ku sugnaa dalka Itoobiya.