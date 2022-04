Xeer-ilaaliyaha Qaranka oo u Yeeray Wasiir Ka Tirsan Xukuumadda Rooble

Sababta u yeeritaanka ayaa waxaa lagu sheegay in wax looga weydiiyo Heshiiska uu wasiirku naftiisa saxiixay ee dhexmaray, wasaaradda Batroolka iyo Macdanta ee xukuumadda federalka iyo Shirkadda Coastline Exploration Limited ee laga leeyahay dalka Mareykanka, waxaana jiray in xafiisyada Farmaajo iyo Rooble iska bari yeeleen.

