Xiddigii Ugu Fiicnaa Tartanka & Guud Ahaan Abaal-marinnadii La Bixiyey Koobka Qarammada Afrika Ee Xalay Lagu Soo Gabagabeeyey Dalka Cameroon

>- Goolhayaha Keydka ee xulka Egypt ee Mohamed Abou Gabal ayaa ku guuleystay abaal-marinta xiddigii ugu fiicnaa kulanka final-ka ee Player of the match, kaddib markii uu bandhig cajiib ah sameeyey oo xitaa uu rigoore ka badbaadiyey Mane kulankii xalay.

