Xildhibaanada KG Oo Bilaabay Qaadashada Shahaadooyinka

Aadan Madoobe ayaa baarlamaanka ka soo galay maamulka Koonfur galbeed tan ayaana ka dhigan in xildhibaanada laga soo doortay maamulada Hirshabeelle iyo Koonfur galbeed ay ku gacan seereyn maamuladooda oo ku dooday in FEIT ay xildhibaanadoda iyaga ka amar qaataan.

