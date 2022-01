Xukuumadda Oo Amar Ku Bixisay Soo Celinta Ciidamo La Geeyay Baladweyne

“Golaha Wasiirrada ayaa isku raacay in ciidammada la geeyay magaalada Beledweyne sida ugu dhaqsiyaha badan looga soo saaro, laguna celiyo xeryahoodii, iyadoo la faray Wasiirada iyo Taliyeyaasha amniga in aan Ciidammada Qaranka loo isticmaalin laguna sumcad dilin arrimaha siyaasadda laguna koobo shaqadooda ah sugidda Amniga Dalka”, ayaa lagu yiri wad ka soo baxay xafiiska Rooble.

