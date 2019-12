Yaa Ka Tacsiyeeyey Qaraxii Ex-control, Afgooye?

Guddoonka Aqalka sare ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa noqdey hey’adda dowliga ah tan ugu horeysay ee ka tacsiyeysa qaraxa, waxaa ay sidoo kale hakiyeen fadhigooda.

Guddoomiyaha golaha Cabdi Xaashi Cabdillaahi ayaa xusay in maanta golaha uu go’aan saday in ay tahay maalin tacsi ah goluhuna uusan shir qaban karin madaama uu ku madlansanaa inuu ka doodo aqrinta labaad sharciga warfaafinta waxaana uu yiri” Waxaan ka xunnahay in geeri xanuun badan nagu dhacday, oo dad badan oo tiradiisa la’ leeyahay aad ayey u badan tahay qaraxii saakay dhacay nooga dhinteen, sidaa darteed aqalku waxaa uu go’aan saday in maanta ay tahay maalin tacsi ah oo aan shir qabin karin iyo shaqo lakiin aan u tacsiyeeyno kaliya dadkii Soomaaliyeed ku geeriyooday dhacdadaas naxariis darada ah”.

Dhanka kale golaha shacabka oo shaqadiisa caadiga ah iska siiwatay ee maalinleha ahaa ayaa ka tacsiyeey wixii dhacay qoraal kooban oo golaha shacabka ka soo baxay ayaa waxaa lagu yiri “Xildhibaanadda golaha Shacabka oo maanta yeeshay kulankooda 27-aad ee kalfadhiga 6-aad waxa ay marka hore ka tacsiyadeeyeen Qaraxii Argagixisadu maanta ka geysatay isgoyska Control Afgooye inuu dadkii halkaas ku shahiiday uu rabi naxriistii jano ka waraabiyo kuwii ku dhaawacmayna u rajeeyay bogsiimo deg deg ah waxa ayna sidoo kale Akhrinta 3-aad marsiiyeen Hindise Sharciyeedka Doorashooyinka Qaranka”.