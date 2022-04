Guddoomiye Cabdiriqaad oo Ka Horyimid Hadal Kasoo Baxay Xubno Ka Tirsan Guddiga

Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka golaha shacabka Cabdirisaaq Cumar Maxamed ayaa ka horyimid hadal kasoo baxay xubno kamid ah guddiga oo Muqdisho Shir jaraa’id ku qabtay iyaga oo sheegay in xildhibaannada lagu soo kala doortay magaalooyinka Ceelwaad iyo Garbahaareey in aysan ka qeyb galayniin doorashada.

