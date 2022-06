Miyuu Kacay(Falisay) Dal weynihii Raashiya..?

Dhaqaalaha caalamiga ah, musalifnimada waxa lagu qeexaa in “waddan gaar ahi aanu awoodin in uu iska bixiyo deymaha lagu leeyahay” Taas oo ah mid saamayn taban ku yeelanaysa qiimayntiisa suuqyada caalmiga ah, kana dhigaysa mid aad u adag in uu dalkaasi daymo cusub ka helo suuqyada caalamiga ah, dalalka waaweyn ayaana arinkan Aanu suuragal ka ahayn oo dhaqaalahooda ayaa ah mid adag oo si fudud aanan jilbaha dhulka loo dhigi karin.

You may also like