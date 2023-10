Canada iyo Hindiya oo Xiisadoodu Gaartay Meel Halis ah iyo Doorka Maraykanka

Tan iyo markii Canada ay sheegtay in wakiilo ka tirsan dowladda India ay kaalin ku lahayaeen dilka hoggaamiye Siikh oo ka dhacay ciidda Canada, xiriirka diblomaasi ee labada dal ayaa xumaaday, heer hadalku uu gaaray saafadda.



Waxaa hadda la is-weydiinayaan kaalinta Mareykanka uu ka cayaari karo muranka u dhaxeeya laba ka mid ah xulufadiisa, oo weli socda, xilli dhowaan Ra’iisulwasaaraha India Moddi iyo Biden ay isku afgaareen shirkii G20 ee Delhi



Xoghayaha Arrimaha Dibedda Mareykanka Antony Blinken ayaa Khamiisti la kulmay Wasiirka Arrimaha Dibedda India Subrahmanyam Jaishankar. Illaa hadda, Mareykanka kama hadal haddii uu kaalin dhex-dhexaadin cayaarayo.



“Kama hadli doono waxa ay isugu sheegeen wada sheekeysi diblomaasi oo gaar ah. Waxaan ka hadlayaa waxa aan oranayo ama aynu dhaheyno. Taasina waa, waxaan ku boorineynaa inay ka wada shaqeeyaan baaritaanka Canada,” waxaa sidaas yiri Matthew Miller oo ah afhayeen u hadlay Waaxda Arrimaha Dibedda



Ra’iisul Wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa Aqalak Golaha Wakiilada Canada iyo doceedka Shirka Golaha Guud ee QM ka sheegay in wakiilo ka socday dowladda India ay kaalin ku lahaayeen dilka Hardeep Singh Nijjar, oo si dhiifoon ugu ololeyn jiray dal Sikh leeyihiin oo ka madax-banaan India, kaasi oo lagu dilay duleedka magaalada Vancouver bishii June.



Inkasta oo dowladda India ay Nijjar u aragtay argagixiso baxsad ah, haddana waxay tuhunka Canada ugu yeertay “doqonnimo.” Hase yeeshee Jaishankar waxa uu sheegay in India ay diyaar u tahay inay eegto caddeymaha.



“Weli waxaynu u baahannahay inaan ogaanno faah-faahinta, laakiin waxay dhalineysaa su’aal ku saabsan madax-banaanida dhuleed, iyo in dimoqraadiyadda ay ilaalin karto muwaadiniinteeda, iyo in dimoqraadiyadaha ay is-aamini karaan,” ayuu yiri Leland Lazarus oo ah cilmi-baare amni oo ka tirsan Jaamacadda Florida International University.



Ayada oo aan iska fogeeneyn Canada oo xulufo muhiim u ah, sidoo kale dan ayaa ugu jirta Mareykanka inuu ku dhowaado New Delhi, sida uu sheegayo Patrick James, oo ah khabiir ku takhasusay xiriirka caalamiga ah oo ka tirsan Jaamacadda University of Southern California.



“Inaan laga caraysiin India oo lala saaxiibo India xilli ay jiraan walaacyo dhab ah oo ku saabsan haddii uu jiro kheyraad ku filan oo lagu xakameyn karo isbahaysiga Shiinaha iyo Ruushka oo hadda u muuqda mid aad u xooggan,” ayuu yiri Patrick James oo ah fallanqeeye xiriirka caalamiga ah oo ka tirsan Jaamacadda University of Southern California.



Ayada oo bulshooyinka Sikh ee qeybo kala duwan oo caalamka ah ay dalbanayaan jawaabo, saraakiisha Mareykanka ayaa ku booriyey India inay Canada kala shaqeyso baaritaanka, waxayna carabka ku adkeeyeen in caburinta xuduudaha ka baxsan ee meel kasta oo caalamka ah ay walaac ku tahay wahsingotn.

