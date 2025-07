Israa’iil oo duqeymihii ugu adkaa ka fulinaysa xarumaha dowladda Suuriya ee Dimishiq 

Military-ga maamulka Israa’iil ayaa duqeymihii ugu adkaa ka fuliyay xarumo muhiim ah oo ku yaalla caasimadda Suuriya ee Dimishiq, kuwaas oo ay ku jiraan Wasaaradda Gashaandhigga, Taliska Ciidanka, iyo goobo kale.

Muuqaallo daqiiqado ka hor baraha bulshada la soo geliyay ayaa muujinaya gantaallo ku dhaca xarunta guud ee taliska ciidanka iyo dab xooggan oo halkaas ka baxa, kaas oo ka dhashay duqeymaha Israa’iil.

Wasiirka Difaaca Israa’iil ayaa sheegay in weerarradaasi ay ahaan jawaab cad oo ku socata maamulka cusub ee Suuriya, islamarkaana la xariirta xaaladaha ka soo cusboonaaday deegaannada ay degto qowmiyadda Duruusiga ee koonfurta Suuriya.

Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu oo shir jaraa’id arrintan kaga hadlay ayaa sheegay in Xukuumaddiisu ay u hiilinayso walaalaha Duruusiga sida uu hadalka u dhigay, waxaana warbaahinta Bariga Dhexe laga arkayay maleeshiyaad qowmiyaddaas ka tirsan oo calanka Israa’iil ka taagaya gudaha Suuriya.

Dhanka kale madax dhaqameed ka tirsan beesha Druze-ga ayaa sheegay in Kadib dhacdooyinkii xanuunka badnaa ee ka dhacay gobolka Sweida ee Suuriya ay la xiriireen dowladda dalkaas, islamarkaana la gaaray heshiis ku saabsan in gebi ahaanba la joojiyo howlgallada militari ee ay wadaan dhammaan dhinacyada, iyo in Sweida ay si buuxda uga mid noqoto dowladda Suuriya.