Golaha Shacabka oo Maanta Dib Ugu Caliyay Wasaaradda Haweenka Sharciga Xuquuqda Caruurta

Guddoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) ayaa maanta shir guddoomiyay Kalfadhiga 4-aad Kulankiisa 10-aad ee Golaha Shacabka BJFS.

Kulanka ayaa Guddoomiyaha waxaa ku wehlinayey Guddoomiye ku-xigeenada Golaha Marwo Sacdiyo Yaasiin Xaaji Samatar iyo Mudane Cabdullahi Cumar Abshiroow.

Ajandaha kulanka oo ahaa Akhrinta 1-aad ee hindise Sharciyeedka Abuurka iyo noocyadda Ayniga dhir-beereedka, oo ay soo gudbisay Wasaaradda Beeraha, iyo akhrinta 1-aad ee hindise Sharciyeedka Xuquuqda Caruurta Soomaaliyeed, oo ay soo gudbisay Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqul Insaanka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya.

Xildhibaannada qaar ayaa soo jeediyeen in sharciga Xuquuqda Caruurta uu u baahan yahay sixid iyo in lagu saleeyo diinta Islaamka, ayaa guddoomiyaha Golaha Shacabka sheegay in sharciga Xaquuqda caruurta Soomaaliyeed dib loogu celiyo Xukuumada Federaalka Soomaaliya, si loo soo saxo, laguna saleeyo diinta Islaamka.

Sidoo kale waxaa la qeybiyay Hindise Sharciyeedyada kala ah, 1- Hindise Sharciyeedka Hay’adda adeegyada baaritaanka iyo sharciyeynta Beeraha Soomaaliyeed (SARIS), 2- Hindise Sharciyeedka Badbaadada dhir-beereedka iyo Takoorka. 3-Hindise Sharciyeedka Kiimikooyinka Beeraha Soomaaliyeed, kuwaas oo dhammaantood ay soo gudbisay Wasaaradda Beeraha, Dhirta iyo Daaqa Xukuumadda Federaalka Soomaaliya.