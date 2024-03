Howlgalka ATMIS oo Soo Gabagabeeyay Wajiga Labaad Ee Bixitaanka Ciidankeeda, 7 Saldhigna Wareejisay

Howlgalka ciidanka nabad ilaalinta Midowga Afrika ee ATMIS ayaa dabayaaqadii bishii January soo gebagabeeyey Wejigii labaad ee dhimista ciidankooda, kadib markii ay dowladda Soomaaliya ku wareejiyeen sagaal saldhigyo, waxaana arrintaan ay qeyb ka tahay bixitaanka ciidanka 2024.

Wejiga 1-aad iyo 2-aad ee hore ee dhimista, 5,000 oo Askari ayaa ka baxay Soomaaliya, 13 saldhig oo ciidan ayaa lagu wareejiyay ciidamada Soomaaliya, dowladaha Burundi, Djibouti, Ethiopia, Kenya iyo Uganda ayaa qeyb ka ahaa howlgalkaan, kuwaas oo muddo dheer taageerayay ciidanka dowladda.

Alhaji Sarjoh Bah, oo ah Agaasimaha maareynta khilaafaadka ee arrimaha siyaasadda, nabadda iyo amniga ee guddiga Midowga Afrika, ayaa sheegay in soo-saarkii labaad uu muujinayo in Soomaaliya laga yaabo in ay isu diyaariso in ay xakameyso dhammaan mas’uuliyadda amniga ee guud ahaan dalka.

“Dhammaystirka marxaladan dhimista, iyadoo ay jiraan caqabado waaweyn, oo ay ku jiraan El Niño [qaabka cimiladu], waxay marag madoon u tahay rabitaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya ee ku aaddan kala-guurka habeysan,” ayuu yiri xilli ay socotay xafladda xilwareejinta ciidanka ATMIS.

Qorsheynta Wejiga 3-aad ee dhimista ayaa bilaabatay bishii Febraayo intii lagu jiray shir afar maalmood socday oo ay ka soo qayb galeen taliyeyaasha howlgalka. Wejigan ayaa la filayaa in ay ku jiraan bixitaanka 4,000 oo askari oo dheeraad ah bisha June, taas oo ka dhigeysa in Soomaaliya ay baxayaan 9,000.



Ciidanka Danab waxaa loogu talagalaa in 72 saacadood gudahoodoo weerar deg deg ah, waxayna si joogto ah u raadsadaan ilaa 350 Askar cusub ah markiiba, si ay u tababaraan, islamarkaana ay la wareegaan goobta dagaalka, waxaana kala wareegaya ciidanka xoogga iyo kuwa ammaanka.

Howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa bilowday sanadkii 2007, waxaana 2024 soogabagaboobaya howlgalkii socday 17 sano, howlgalkii nabad ilaalinta midowga AMISOM ayaa isku rogay ATMIS, ciidanka xoogga ayaa sameynayay koboc dhan walba ah si amniga ula wareegaan 2024.