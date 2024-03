Khasaaraha Weerarkii Lagu Qaaday Moscow oo Kordhay iyo Geerida Dadka oo Gaartay 115 Ruux

Waxaa sii kordhaya khasaaraha dadlkii ku dhintay weerarkii lagu qaaday goob Shineemo ah gudaha Mascow, dhimashada ayaa gaartay 11 ruux, Vladimir Putin ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay u soo xireen 11 ruux weerarkii lagu qaaday hoolka riwaayadaha halka kuwa kale lagu raadjoogo.

Isagoo khudbad u jeedinayay shacabka, ayuu Putin ku tilmaamay “fal argagixiso oo wuxuushnimo ah” wuxuuna sheegay in dhammaan afarta qof ee sida tooska ah ugu lug lahaa xabsiga la dhigay, isagoo soo jeediyay in ay isku dayayeen in ay ka gudbaan xudduudda Ukraine oo dagaal uu ka dhaxeeyo Ruushka.

Kooxda isku magacawda Dawladda Islaamka laanteeda Afqaanistaan ​​ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarka Jimcihii, bayaan ay soo dhigeen baraha xiriirka la leh ee baraha bulshada. Sarkaal ka tirsan sirdoonka Mareykanka ayaa hore u sheegay in kooxdaan ay damacsan tahay weerarro ay geysato.

Weerarkan oo ahaa kii ugu khasaaraha badnaa ee Russia ka dhaca muddo sanado ah, ayaa wuxuu ku soo beegmay maalmo uun ka dib markii Putin uu ku adkaystay in uu xukunka ku hayo dhul go’ay oo doorasho oo si heer sare ah loo agaasimay iyo iyadoo dagaalka dalkaasi Ukraine uu galay sannadkii saddexaad.

Qaar ka mid ah sharci-dejiyeyaasha Ruushka ayaa markiiba farta ku fiiqay Ukraine weerarka dhacay ka dib, Mykhailo Podolyak, oo ah la taliyaha madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskyy, ayaa beeniyay inuu wax lug ah ku leeyahay maadama ragga falka geystay la qabtauy igoo xuduudda ka tallaabaya.

“Waxaan u aragnaa eedeymahan oo kale inay yihiin kicin qorsheysan oo Kremlin-ka ah si ay u sii huriso ka-hortagga hysteria ee bulshada Ruushka, abuurto shuruudo kordhinta abaabulka muwaadiniinta Ruushka si ay uga qaybqaataan gardarrada dembiilaha ee ka dhanka ah waddankeena iyo sumcadda Ukraine,” ayaa lagu yiri bayaan kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Ukraine oo la faafiyay.

Weerarkaan oo lagu tilmaamay kii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca Ruushka tan iyo sannadki 2004-tii, waxaana uu ahaa mid siweyn looga dareemay ruushka, weerarkaan ayaa yimid waxyar kadib markii madaxweyne Butin uu bilaabay inuu u dabaaldego doorashada madaxweynaha oo u uku guuleystay.