Doorashooyinka Dowladaha Hoose Ee Turkiga oo Dhacaya Maanta iyo Dunida oo Indhaha Ku Heysa

Doorashada wadanka Turkiga ee dowladaha hoose ayaa maanta ka qabsoomeysa dalkaasi, waxaana indhaha ku haya caalamka isbedelka la saadaalinayo inuu ka dhici karo Turkiga, waxaa 81-ka gobol ee dalka Turkiga ay shacabka u dareeri doonaan codbixinta doorashooyinka dowladaha hoose ee dalkaasi.

Guddoomiyaasha gobollada, meeyarrada magaalooyinka, guddoomiyaasha degmooiyinka ilaa xaafadaha ayaa lasoo dooran doonaa, Ankara iyo Izmir ayaa lagu wadaa in ay ku guuleystaan mucaaridka oo looga badan yahay dowladda halka magaalooyin ay ku jirto Istanbul ay gacanta ku hayaan xisbiga AKP Party.

Natiijooyinka Axadda ayaa xoojin kara xukunka Erdogan ee xubinta NATO ee Turkiga, ama calaamad u ah isbeddelka dhaqaalaha weyn ee soo baxaya ee muuqaalka siyaasadeed ee kala qaybsan. Guusha Imamoglu ayaa la arkaa inay sii hurinayso rajada laga qabo inuu noqdo hoggaamiye qaran mustaqbalka.

Injineer Murat Ercan, oo 60 jir ah, ayaa sheegay in aanu raali ka ahayn in Erdogan uu door firfircoon ka qaato u ololaynta xisbigiisa ka hor doorashada, isaga oo aaminsan in madaxweynuhu uu ahaado mid dhexdhexaad ah oo uu ka fogaado waxkasta oo keeni kara inuu ku lug yeesho doorashooyinka socda.

Natiijooyinka waxay u badan tahay in ay qaabeeyaan qayb ahaan dhaqaale xumo uu keenay sicir-bararka 70% ku dhow, iyo codbixiyayaasha Kurdiyiinta iyo Islaamiyiinta oo miisaamaya waxqabadka dawladda. Qaar ka mid ah codbixiyayaasha oo sheegay in xisbiga talada haya uu sameeyay wax walba uu kusoo laaban karo.