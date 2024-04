Booliiska Australia oo Toogasho Ku Dilay Nin Weerar Ku Qaaday Suuq Ku Yaallo Caasimadda Sydney

Booliiska Australia ayaa sheegay in ay toogteen nin weerar toorrey loo adeegsaday ku qaaday lix qof oo ku sugnaa suuq weyn oo ku yaalla magaalada Sydney. Ninka ayaa Sabtida maanta ah lagu dilay xeebta Bondi, sida ay boolisku sheegeen, iyadoo weerarkaasi uu sababay in boqolaal qof ay goobta ka cararaan.

Ninka weerarka qaaday ayaa waxaa toogtay askari booliis ah kadib markii uu weeraray dad wax ka iibsanayay xarunta mashquulka badan ee Westfield Bondi, sida ay booliisku ku sheegeen qoraal ay soo saareen, weerarkaan ayaa Booliisku ku sheegay in looga shakisan yahay inuu yahay fal Argagiso.

Shan ka mid ah lixda qof ee la dilay ayaa ahaa dumar, halka siddeed qof oo uu ku jiro ilmo sagaal bilood jir ahna loo qaaday cusbitaalka iyaga oo qaba dhaawacyo ka soo gaaray weerarka mindida ama tooreyda loo adeegsaday, sida ay shir jaraa’id ka sheegtay Taliyaha Bilayska New South Wales Karen Webb.

Webb ayaa sheegtay in booliisku aysan hadda wali aaminsanayn in weerarku uu la xiriiro weerar ah fal argagixisonimo. Ra’iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa sheegay in aysan jirin wax calaamad ah oo muujinaya ujeedka uu ninkan u qaaday weerarka, taas oo keeni karta in la xaqiijiyo u jeedkiisa.

“Waa fal rabshadeed aad u xun oo si aan kala sooc lahayn loogu bar-tilmaameedsaday dad aan waxba galabsan oo adeeganayay,” ayuu ka sheegay shir jaraa’id, Caawa quluubta dhammaan dadka Australiyaanka ah waxa ay la jiraan dhibanayaasha ficilladan xun-xun” ayuu yiri isagoo hadlayay.

Australia waxa ay leedahay sharciyada ugu adag adduunka ee dhinaca hubka iyo middiyaha, waxaana dhif iyo naadir ka ah weerarada la midka ah kan maanta dalkaasi ka dhacay, falkaan ayaa ah mid weyn looga hadal hayo gudaha dalka, Booliiska ayaa wada dadaallo loogu jiro sidii loo heli lahaa baaritaanno.