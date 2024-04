Britain oo Bilaabaysa Masaafurinta Magangalyoon Badan iyo Baarlamaanka oo Dood Adag Ka Keenay Sharciga Ka Dhanka ah Qaxootiga.

Raiisel wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa ballan qaaday Isniintii in duulimaadyadii ugu horreeyay ee waddanku u masaafuriyo Rwanda ay ku bixi karaan 10-12 toddobaad gudahood, isagoo shaaciyay inuu soo afjarayo ismari waaga baarlamaanka ee ballan-qaad siyaasadeed oo muhiim ah ka hor doorashada.

Sunak ayaa hadalkaan ka sheegay shir jaraa’id, isagoo kiiskiisa si toos ah ugu gudbiyay dadweynaha ka dib markii uu wacad ku maray usbuucii hore in baarlamaanku uu sii jiri doono kalfadhiga illaa sharciga laga soo saaro. Aqalka Baarlamaanka ayaa qaadi doona hindise sharciyeedka galinka dambe ee maalinta.

Rishi Sunak waxa uu dalbaday in Aqalka Sare ee aan la dooranin ay joojiyaan xannibaadda ay saarayaan sharciga u oggolaanaya in ay u masaafuriyaan qaar ka mid ah dadka magan-gelyo-doonka Rwanda, isaga oo doonaya in uu ku guuleysto ballan-qaadkii ololahaan, ka hor doorashada dabayaaqada sanadka 2024.

“Annaga diyaar ayaan u nahay, qorshooyin ayaa jira, duullimaadyadaasna waxay ku tagi doonaan wax kasta oo dhici kara, ma jirto maxkamad shisheeye oo naga hor istaagi doonta duullimaadyada” ayuu yiri isaga oo si adag uga hadlayay dadallada dowladdu ay ugu jirto masaafurinta magangalyo doonka ah.

Alex Carlile, oo ah xubin madax-bannaan oo ka tirsan Aqalka Lords, ayaa sheegay in wax-ka-beddelka loo qorsheeyay in lagu hagaajiyo “sharciga aan la xukumayn, si xun loo diyaariyey, aan habboonayn” kaas oo “sharci darro ah ku ah sharciga UK iyo kuwa caalamiga ah.”isaga oo eedeeyn u jeediyay dowladda jirta.

“Tani waa, sida ay aniga ila tahay, maalintii iigu dareen la’aanta badnayd ee aan la kulmo ku dhawaad ​​40 sano oo aan ku jiray hal ama aqal kale oo baarlamaanka ah,” ayuu u sheegay BBC-da. “Waxa uu Rishi Sunak ka codsanayo baarlamaanka inuu sameeyo waa in la yiraahdo beenta runta ah waa run.” Ayuu yiri

Sharcigaan uu soo saarayo Baarlamaanka ayaa loo arkaa mid aan u wanaagsaneyn dadka magangalyo doonka ah ee sanad waliba yimaado Uk, si ay u helaan nolol dhaanta middii ay kaga soo tageen dalalkii ay kasoo hayaameen, Ruwanda iyo Uk ayaa ku jira heshiis ah in dadka laga soo celiyo la keeno dalkaasi.