Muxuu Ku Saabsan Yahay Shirka Maanta Madaxda Afrika Nairobi Uga furmaya?

Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga, H.E. Amb. Axmed Macalin Fiqi, ayaa magaalada Nairobi kaga qayb galay shir ay wada jir u yeesheen Wasiirada Arrimaha Dibadda iyo Beeraha, kaasoo gogol xaar u ahaa Shir Madaxeedka “Bacriminta Afrika iyo Badqabka Carrada.”

Shirkaan ayaa la qorsheeyay inuu furmo maanta oo Khamiista ah.

Shir Madaxeedkan ayaa lagu qaadaa-dhigaya kordhinta wax soo saarka beeraha Afrika iyo horumarintiisa ayadoo xoogga lagu saarayo sidii beeralayda Afrika u heli lahaayeen bacrimiyaasha beeraha oo qiimo jaban ah, tayo leh iyo sidoo kale ilaalinta caafimaadka carrada.

Qorshahan dhamaystiran ayaa ujeedadiisu tahay in lagu hago siyaasadaha cusub iyo maalgashiga mustaqbalka ee lagu jiheynayo in beeralayda loo suurtageliyo in ay si wax ku ool ah uga qayb qaataan soo celinta caafimaadka ciidda iyo kor u qaadista wax soo saarka bacriminta iyo faa’iidada.

Qorshe hawleedka tobanka sano ee la sameeyay, siyaasad-dejiyeyaasha iyo daneeyayaasha waxay diyaar u yihiin inay hirgeliyaan tallaabooyin istiraatijiyadeed oo horseedi doona isbeddel macno leh oo ku yimaada beeraha Afrika.

Waxa uu dajinayaa habab cad oo lagu horumarinayo hindisayaasha iyo maal-gashiga ku wajahan awood-siinta beeralayda iyo kobcinta dhaqamada beeraha oo waara.