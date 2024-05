Kuuriyada Waqooyi oo Tijaabisay Dayax Gacmeed Waxbasaasa

Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in isku daygeedii ahaa in ay gantaal ku riddo dayax gacmeedka wax basaasa uu guuldarraystay ka dib markii milatariga Kuuriyada Koonfureed uu sheegay in ay soo rideen gantaal aan la aqoonsan.

Isku day ay xukuumadda Pyongyang ku doonaysay in ay ku riddo dayax gacmeedka wax basaasa ee ku wareegaya meeraha loo yaqaanno orbit-ku uu ku dhammaaday qarax hawada dhexe ah ku baaba’ay, sida ay sheegtay warbaahinta dawladda.

Saraakiisha Kuuriyada Koonfureed iyo Japan ayaa horay u sheegay qorshaha ay kuuriyada Waqooyi dayax gacmeedka noocaas ah ku sameynaysaahi uu yahay mid aan mira-dhal noqan doonin.

Taliyaha Ciidanka Isku dhafka ah ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in Kuuriyada Woqooyi ay dalkiisa ku soo ridday gantaal aan la garanayn, kaas oo badda ku dul burburay.

Sidoo kale mas’uuliyiinta sirdoonka ee Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka ayaa sheegay inay falanqeynayaan in daahfurka ay Pyongyang sameysay lagu guuleystay iyo in kale.

Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa ku howlan hormarinta hannaankeeda difaaca, ayadoo horey u sameysatay gantaallo casri ah iyo qalab kale oo militari.