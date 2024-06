Kooxda Booka Xaaraam oo Naigeria Ku Dishay 7 Ruux 100 Kalena Afduub u Geysatay

Ugu yaraan 7 qof ayaa la dilay, halka 100 kalena waa la afduubtay kaddib markii rag hubeysani ay weerar ku qaadeen dad reer miyi ah oo ku nool gobolka Katsina ee waqooyi-galbeed ee Nigeria, dadka deegaanka iyo booliiska ayaana sheegay in weerarkani uu dhacay xilli habeennimo. ah, islamarkaana lala beegsaday qoysas reer guuraa ah.

Afhayeenka booliiska gobolka Abubakar caliyow Sadiiq ayaa xaqiijiyay weerarka iyo dhimashada 7-da ah, balse ma sheegi doono in qof la la’yahay iyo in kale, Wuxuuna xusay in laamaha nabad-galyadu ay dhacdada baarayaan.

“Ragga soo haray ee aan cararin waxay ku nool yihiin cabsi, waxayna sugayaan inay maqlaan warka ku saabsan eheladooda la afduubay,” ayuu yiri Muhammad Sani, oo walaashiis lagu afduubay weerarka.

Dadka deegaanka ayaa sheegay in rag hubeysan oo watay mooto bajaaj ay soo gaareen tuulada Maidabino oo ka tirsan ismaamulka Danmusa ee gobolka Katsina, waxaana ay bilaabeen in ay rasaas goos goos ah furaan, taas oo dadka ku qasabtay in ay kala cararaan.

Xasan caliyu oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in weerarku uu dadka deegaanka ku noqday lama filaan, waxaana la xaqiijiyay in la la’yahay tobanaan haween iyo carruur ah.

“Waxay dileen toddobo qof, oo ay ku jiraan laba carruur ah oo gubtay,” ayuu yiri xasan caliyu, asagoo intaa raaciyay”Waxay ku qaadatay in ka badan lix saacadood burburinta hantidayadu.”

Isku dhacyada qabaa’iilka xoola dhaqata iyo beeralayda ah ayaa ku badan waqooyiga dalka nigeria, sidoo kale waxaa aaggaas falal argagax leh ka gaysata kooxda booka xaaraan.