Agaasimii Adeega Siraha Mareykanka oo Iscasishay Todoaabad Kadib Weerarkii Trump Lagu Qaaday

Agaasimihii Adeegga sirta ee Maraykanka Kimberly Cheatle ayaa is casishay maalin uun ka dib markii ay qiratay in hay’addu ay ku fashilantay hawshii loo igmaday ee ahayd in ay ka hortagto isku day dil oo ka dhan ah Donald Trump.

Cheatle ayaa wajaheysay baaqyo is daba joog ah oo lagu doonayay in ay xilka bannayso ka dib markii nin hubeysan oo 20 jir ah uu 13-kii bishan July dhaawacay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo haatana ah musharaxa.

“Waa ay daahday, waxay ahayd inay tan sameyso ugu yaraan toddobaad ka hor,” ayuu yiri Afhayeenka aqalka wakiillada ee Jamhuuriga Mike Johnson oo la hadlay saxifiinta.

Madaxweyne Joe Biden ayaa u mahad celiyay Cheatle ku dhawaad ​​soddon sano oo ay ku jirtay adeegga sirta ah, ayaduna waxay sheegtay in ay nafteeda u hurtay oo ay halis gelisay nafteeda si ay u ilaaliso qarankeena inta ay ku jirto shaqadeeda.

Kimberly Cheatle oo ah sarkaal sare oo sharci yaqaanad ah ayaa adeegga sirta ee Maraykanka madax ka ahayd tan iyo bishii Sebtembar ee sanadkii 2022, ayadoo horayna waaxdaas uga soo shaqaynaysay ku dhawaad sano.