Turkiga iyo Israel oo Hanjabaadyo Hawada Isku Dhaafsaday iyo Cabsida Bariga Dhexe oo Korortay

Madaxweyne Erdogan ayaa dhowaan sheegay inaan Turkigu waxa ay Israa’iil marinka Qasa ka waddo ka aamusnaan karin, islamarkaana inay sidii Liibiya iyo Azerbaijan u fara-galiyaan oo falastiiniyiinta garab siiyaan aan cidina ka hor istaagi karin.

Hadalkaas ayaa waxaa ka falceliyay Wasiirka arrimaha dibadda Israa’iil, asagoo bartiisa X soo dhigey laba sawir oo kala ah madaxweynihii hore ee Ciraaq xilligii la daldalayay iyo madaxweyne Erdogan, wuxuuna ku soo qaray ” Erdogan wuxuu ku dambayn doonaa sidii saadaam”.

Dhanka kale wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Turkiga ayaa Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil Netanyahu la barbar dhigtay hoggaamiyihii Nazi-ga dalka Jarmalka Adolf Hitler, iyadoo cinwaan uga dhigey in Netanyahu iyo kuwa mas’uulka ka ah dhibaataynta falastiiniyiintu ay la kulmi doonaan cawaaqib xumo la mid ah tii uu ku dambeeyay Hitler.

Sidoo kale hoggaamiyaal xisbiyada midigta fog ee dalalka yurub ka tirsan ayaa ku baaqay in Turkiga laga saaro ururka NATO maadaama uu Israa’iil u hanjabay, xiisadda labada dhinac ayaana cirka isku shareertay saacadihii la soo dhaafay, ka dib markii madaxweyne Erdogan uu sheegay in laga yaabo in dalkiisu uu fara-gelin militari ku sameeyo gumaadka ay Israa’iil bishii 10-aad ka waddo Marinka Qasa.