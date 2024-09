Booliska dalka Tuniisiya oo xabsiga u taxaabay siyaasiga ugu cadcad mucaaradka dalkaas

Booliska dalka Tuniisiya ayaa xiray siyaasi mucaarad ah oo caan ah, iyadoo la xaqiijiyay inuu ka mid ahaa laba qof oo doorashada kula loolami lahaa madaxweynaha hadda talada haya Kais Saied.

Ayachi Zammel ayaa la xiray aroornimadii isniinta, wax yar ka hor ku dhawaaqistii guddiga doorashada ee dalka oo shaaciyay inay ku dareen liiska ugu dambeeya ee musharrixiinta doorashada dhici doonta 6-da bisha soo socata ee Oktoobar.

Kooxaha xuquuqda aadana u dooda madaxweyne Kais Saied ku eedeeyay inuu doonayo inuu tirtiro tartanka siyaasadeed, xilli siyaasiga mucaaradka ah ee Zammel loo kaxeeyay saldhig booliis oo ka baxsan caasimadda Tunis, isaga oo la sheegay in looga shakiyay in uu been abuur ku sameeyay taageerada uu ku doonayo in uu ka qayb qaato doorashada.