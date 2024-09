“Musharrax Madaxweynenimo ilaa Maxbuus: Mwalimu Dida oo Mareykanka Xabsi Ku Galay Kadib Dacwad Dambiyo”

Mohamed Abduba Dida oo u tartamay madaxtinimada Kenya sannadihii 2013 iyo 2017, ayaa hadda ku qaadanaya xabsi toddobo sano ah oo ku yaalla xabsi ku yaalla dalka Mareykanka, ka dib markii lagu helay dambiyo la xiriira daba-gal iyo caga-jugleyn.

Dida, oo 50 jir ah, ayaa xukunka xabsiga kaga shaqaynaysay Xarunta Asluubta ee Big Muddy ee Illinois ilaa Noofambar 18, 2022, ka dib markii lagu helay laba eedaymood.

Midka ugu horreeya, oo lagu tilmaamay inuu yahay daba-gal iyo hanjabaad gudbin, wuxuu ku muteystay 2 sano oo xabsi ah.

Midda labaad, daba-galka aadka u daran iyo ku xad-gudbida amarka xakamaynta, waxay keentay xukun 5-sano ah. Dembiyada ayaa lagu galay degmada McLean, Illinois.

Dida ayaa si kastaba ha ahaatee bilaabay cabasho ku saabsan ku xadgudubka xuquuqdiisa dastuuriga ah, oo ay ku jirto xaqa ku dhaqanka diinta Islaamka iyo ilaalinta jadwalka maalinta Islaamka ee salaadda.

“Dacwooduhu wuxuu sheeganayaa in hadda Big Muddy loo oggolaaday inuu noqdo imaam tabaruc ah, laakiin waxaa loo oggolaaday hal salaad oo jimce ah. “Si kale ayaa loo diiday salaadda ka hor iyo ka dib qorrax-soo-baxa iyo qorrax dhaca, waxaana loo diiday saddex duco oo dheeraad ah,” ayaa lagu yiri dacwad sharci ah oo laga gudbiyay Maxkamadda Degmada ee Mareykanka, Degmada Koonfurta Illinois.

Dida waxa kale oo uu ka cawday in uu u baahday qubeys buuxa maalinta jimcaha salaada ka hor, laakiin in kastoo kulamo badan oo arrintan ku saabsan, uu awoodi waayay in uu diyaariyo. “Waxa uu sheeganayaa in xitaa hal dhibic oo kaadi ah ay burinayso salaaddiisa, taas oo ka dhigaysa dhibaato in lagu tukado qol ay ku yaalliin musqulo,” ayay raacisay cabashadu.

,