Dowladda Soomaaliya shaacisay xilliga ugu dambeeya ee la xirayo Xafiiska UNSOM

Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaqday xilliga ugu dambeeya ee la xirayo Xafiiska Qaramada Midoobay ee arrimaha Soomaaliya, kaas oo magiciisa loo soo gaabiyo UNSOM, islamarkaana muddo dheer saameyn ku lahaa xaaladda dalka.

Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo arrintan xafiiska UNSOM wax laga weydiiyay ayaa sheegay in sanadka soo socda ee 2025 si weyn hoos loogu dhigo doono saameynta uu xaafiiskaasi ku leeyahay arrimaha Soomaaliya, islamarkaana la dhimi doono shaqaalaha ka howlgala, ayadoo qaarkood dad Soomaaliyeed lagu badelayo.

Wasiirka ayaa intaas ku daray in sanadka 2026 ugu dembayn si rasmi ah loo xiri doono Xaafiiska UNSOM, asagoo xusay inay xilligaas ka horreeya dowlada kala shaqayn doonaan arrimaha doorashooyinka iyo Dastuurka, wuxuuna tilmaamay in UNSOM ay u dhiganto dowlad oo dalka wax maamulaysa taasina aysan sii socan karin.

Wasiir Fiqi ayaa dhinaca kale tilmaamay in dowladda Soomaaliya uu ka dhammaaday dulqaadkii ay u hayeen gefafka ay danjireyaasha shisheeye ku kacaan, islamarkaana aan la aqbali doonin in Safaaradaha qaarkood ay dalka siday doonaan ka sameeyaan, wuxuuna xusay in Safiirka Ingiriiska ay arrimo nuucaas ah iskula dheceen, balse hadda xal laga gaaray.