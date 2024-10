Wafdi ka socda Qaramada Midoobay oo Muqdisho soo gaaray

Wasiirka Arrimaha Dibadda, Danjire Axmed Macallim Fiqi, iyo Ku-simaha Wakiilka Gaarka ah ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, James Swan, ayaa soo dhaweeyay Kuxigeenka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ee Arrimaha Siyaasadda iyo Dhismaha Nabadda, Marwo Rosemary A. DiCarlo, oo booqasho ku timid Soomaaliya.

Wasiir Fiqi ayaa Marwo DiCarlo uga warbixiyay horumarka dhawaan laga gaaray Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca amniga.

Wadahadallada waxay xooga saareen dib u bilaabista shirarka Golaha Wadatashiga Qaranka (NCC) oo lagu wado in la qabto 26-ka Oktoobar, iyo geeddi-socodka kala guurka Soomaaliya ee ku wajahan Hawlgalka Ku-Meelgaarka ah ee Midowga Afrika (AUSSOM).

Wasiirku waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyay in Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ay tixgeliyaan soo jeedimaha Soomaaliya.

Marwo DiCarlo ayaa sidoo kale ballan qaaday in taageero buuxda loo fidin doono kooxda Soomaaliya ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, taas oo Wasiir Fiqi soo dhaweeyay, isaga oo tilmaamay in kooxdaasi ay shaqada ka wadi doonaan New York iyo sidoo kale Wasaaradda Arrimaha Dibadda.

Wadahadalladu waxay si rasmi ah uga sii socon doonaan Villa Soomaaliya.