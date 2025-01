Maxay yihiin sharciyada caqabadda ku ah qorshaha Donald Trump ee ka dhanka ah soo galootida ?

Madaxweynaha dhowaan dib loo doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa wacad ku maray inuu Mareykanka ka nadiifin doono muhaajiriinta sida sharci-darrada ah ku galay dalkaas, balse xeerarka ku hor gudban qorshihiisa.

Wargeyska New York Times ayaa sheegay in awoodda dowladda federaalka ah ee lagu xakameynayo socdaalka ay caqabad ku yihiin sharciyo duugoobay iyo dhaqaale la’aan, wuxuuna soo jeediyay isbedello ay ka mid yihiin ballaarinta joogtada ah ee socdaalka sharciga ah iyo in la sameeyo dadaal looga hortagayo soo galootiga inay ku noolaadaan oo ay si sharci darro ah u shaqeystaan dalkaas.



Wargeyska oo xiganaya xeeldheereyaal arrimaha sharciga ah ayaa tilmaamay in masaafurinta tirada badan iyo dhimista heerka socdaalka aysan dani ugu jirin Ameerika, Sababtoo ah soo galootiga ayaa ah shidaalka dhaqaalaha iyo dhaqanka dalka sida lagu sheegay falanqeynta New york times.

Mareykanka ayaa waxaa sanad walba si sharci darro ah ku gala kumanaan muhaajiriinta ah oo ka taga dunida inteeda kale, balse Donald Trump ayaa wacad ku maray inuu qulqulka dadkaas gacan bir ah uga hortagi doono.