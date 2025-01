Markab laga leeyahay Shiinaha oo laga sii daayay xeebaha Soomaaliya iyo Dowladda dalkaas oo war ka soo saartay

Markab kaluumaysi oo laga leeyahay Shiinaha, islamarkaana burcad badeed Soomaali ahi ay ku haysteen xeebaha Puntland ayaa la sii daayay, sida ay xaqiijisay safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya.

War saxaafadeed ay soo saartay safaaraddu ayaa lagu yiri “dhowaan ayay ahayd markii Markab kaluumaysi oo laga leeyahay dalka Shiinaha ay si sharci darro ah u afduubteen koox hubaysan oo ku sugnaa xeebaha Puntland ee Soomaaliya.

Dadaalka aan joogsiga lahayn ee dawladda Shiinaha ay samaysay ka dib, markabka iyo shaqaalihii la socday ayaa si nabad ah loo badbaadiyay 13-kii Jannaayo” ayaa lagu yiri warka ay soo saartay safaaraddu.

Dhinaca kale safaaraddu waxay si adag u cambaarayaay waxay ku tilmaamtay fal guracan oo khatarta ku ah bed-qabka shaqaalaha markabka iyo ammaanka marin-badeeddyada caalamiga ah, kaas oo ay ku kaceen kooxda markabkaas afduubatay.

Safaaraddu ma sheegin sida markabkaas lagu soo daayay iyo in madax furasho la siiyay burcad badeedda, balse shabakadda caalamiga ah ee ka faalloota arrimaha badaha ee lagu magacaabo ” the maritime Executive” ayaa sheegtay in burcad badeeddu ay markabkaas ka qaateen lacag dhan $ 300,000.