Trump oo ku dhawaaqay qorshe dadka Qasa ku nool dalal kale loogu rarayo

Saacadihii la soo dhaafay waxaa warbaahinta dunida qabsaday war uu soo saaray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, kaas oo ahaa inuu ka shaqaynayo in dadka marinka Qasa ku nool dalal kale loo raro.

Trump ayaa sheegay inuu boqorka Urdun kala hadlay qorshe uu ku doonayo in lagu dhiso guryo la dejiyo in in ka badan 1 milyan oo Falastiiniyiin ah, kuwaas oo laga rarayo marinka Qasa, lana geynayo dalal kale, taasoo ah soo jeedin la yaab leh oo kamida qorshaha Madaxweynaha Maraykanka ee ku aaddan Qasa.

Sidoo kale mar wax laga waydiiyay faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan wada-hadalkii dhex maray asaga iyo boqorka Cabdallaha Urdun, Trump wuxuu sheegay in uu boqorka ka codsaday in uu Falastiiniyiin dheeraad ah geeyo dalkiisa.

“Waxaan ku iri waxaan jeclaan lahaa inaad wax badan qaadato, sababtoo ah waxaan hadda eegayaa marinka Qasa oo dhan, waana jahwareer, waa qas dhab ah,” ayuu warfiyeenka u sheegay madaxweyne Donald Trump.

Dalalka Masar iyo Jordan ayaa horay u diiday qorshe uu waday maamulkii madaxweyne Biden, kaas oo lagu doonayay in dadka ku nool marinka Qasa loo raro dhulkooda iyo meelo kale oo gobolka kamid ah.