Maamulka Trump oo Masar iyo Urdun hor dhigay dalab culus, ka dib markii ay diideen dadka Qasa dalalkooda loo raro

Maamulka madaxweyne Trump ayaa Masar iyo Urdun ka dalbaday inay keenaan qorshe degdeg ah oo ku aaddan marinka Qasa, ka dib markii ay diideen in falastiiniyiinta marinka Qasa dalalkooda loo raro.

Ergeyga gaarka ee Trump u qaabilsan arrimaha la haystayaasha ayaa sheegay in Masar iyo Urdun ay tahay in ay soo bandhigaan beddelka la fulin karo ka dib markii ay diideen fikradda ah in ay qaabilaan Falastiiniyiinta, wuxuuna caddeeyay in Trump uu soo bandhigay ikhtiyaar uu u arko in ay ku habboon tahay Masar iyo Urdun, balse ay furanyihiin doorashooyin kale.



Donald Trump ayaa dhowaan Boqor Cabdallaha Labaad ee Urdun kaka hadlay in dalalkiisu uu qaabilo boqolaal kun oo dadka reer Qasa ah, tillaabadaas oo uu ku tilmaamay in looga golleeyahay in dib loogu dhiso Marinka Qasa, balse Joordan iyo Masar labaduba way diideen qorshahaas.