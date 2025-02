Dagaalka Israa’iil iyo Xamaas oo laga cabsi qabo inuu dib u billowdo

In ka badan saddex toddobaad ayaa laga joogaa xilligii lagu dhawaaqay heshiiska xabbad joojinta ah ee Marinka Qasa, kaas oo sababay nabad aan caga adag ku taagnayn oo fududaysay in dadka qaar ay guryohooda ku noqdaan iyo in gargaarka bini’aadanimo uu galo Qasa.

Hadda xilligan ayaa laga cabsi qabaa in xabbad joojintaasi ay burburto, ayadoo labada dhinac midba midka kale ku eedeynayo inuu ku xadgudbay qodobadii heshiiska.

Ciidamada Israa’iil ayaa lagu eedeeyey inay is hortaageen in dadka ku nool waqooyiga marinka Qasa ay guryahooda ku noqdaan, sidoo kalena ay meelaha qaar rasaas ka ridayaan.

Dhanka kale madaxweynaha Mareykanka ayaa dhowaan sheegay in haddii Xamaas ay dhammaan la-haysteyaasha Israa’iiliyiinta ku sii deyn weyso ilaa sabtida soo socata ay xaaladdu faraha ka bixi doonto, taas oo lagu fasiray in dagaalku uu dib u qarxi doono.



Xamaas ayaa ku adkaysanaysa in aysan sii deyn doonin la haystayaasha ilaa ay hesho sahay bini’aadanimo oo dheeri ah, balse Israa’iil ayaa ku hanjabtay in ay joojin doonto heshiiska oo ay mar kale bilaabi doonto dagaal hadii Xamaas ay dadkaas soo deyn weyso.