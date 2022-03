26-ka Kursi ee Dhimman La’aantood, Mala Qaban Karaa Doorashada Guddoonka iyo Madaxweynaha?

Mar aan weydiinay haddii mudadda ay qabteen ee 14-ka April, 2022-ka kahor ay doorashada baarlamaanka ku dhammaan weyso iney ka socon doonaan kuraasta hartay, la guda geli karo doorashada guddoonka baarlamaanka federaalka ah iyo in kale waxaa uu ku jawaabay “ Kooramka wax lagu dooran karo waa uu buuxaa, oo doorasho haddaba waa la qaban karaa, laakin haddii ay ka dib dhacdo waqtiga loogu talogalay madasha ayaa leh wixii go’aan siyaasi ah, iyaga ayaan kula laaban doonaa, innaguse waxaan rajo ka qabnaa in aan laga tagin deegaan”.

Axmed Aadan Safiina oo aan wax ka weydiinay qorshaha guddiga ee kahor waqtiga ay qabteen ee April 14 ayaa sheegay in hadda ay qabteen dokomeyntiyada, isla markaana ay dhinaca kale wadaan dooashada xubnaha baarlamaaka ee Hirshabelle, isaga oo rajo ka muujiyey in dhowaan lasoo gabagabeyn doono 26-ka kursi ee hartay.