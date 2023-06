64 jir Soomaali ah oo Canada Loogu Maxkamadeynayo Dilka 55jir Soomaali ah

Booliiska bayaanka kasoo baxay laguma shaacin in marxuumka uu deganaa xaafadda lagu dilay ama magaalada Toronto, laakiin waxaa la sheegay in dhowaan uu soo galay dalka isaga oo ka yimid meel ka baxsan Canada, dilka ayaa nioqday mid walaac ku abuuray Soomaalida.

You may also like